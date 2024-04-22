Встреча Путина с Алиевым

22 апреля президент Путин в Москве проведет встречу с азербайджанским лидером Алиевым. Стороны рассмотрят ключевые вопросы дальнейшего развития отношений между странами, а также стратегическое партнерство и союзничество.
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