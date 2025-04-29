Политолог Булавицкий сообщил, как пройдет 9 Мая на Украине

Для местных жителей праздник ассоциируется с «советским прошлым» Празднование 9 Мая на Украине будет сопровождаться проведением «альтернативных» памятных мероприятий с уклоном на жертв войны и сопротивление «тоталитарному режиму» в СССР.
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