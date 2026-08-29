Соседская история: СК «Астрахань» неожиданно в гостях ожидал разгром

Хотя на него нарвался в самые последние минуты. Сегодня недалеко от ростовского города Каменск-Шахтинский в рамках 21-го тура первенства России среди команд первой группы 2-ой лиги (дивизион Б) луганская «Заря» в качестве хозяйки принимала СК «Астрахань».
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