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Пункт-А

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Соседская история: СК «Астрахань» неожиданно в гостях ожидал разгром

Соседская история: СК «Астрахань» неожиданно в гостях ожидал разгром

Хотя на него нарвался в самые последние минуты. Сегодня недалеко от ростовского города Каменск-Шахтинский в рамках 21-го тура первенства России среди команд первой группы 2-ой лиги (дивизион Б) луганская «Заря» в качестве хозяйки принимала СК «Астрахань».

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