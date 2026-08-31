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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алекс Албон о проблемах «Уильямса»: «Хочу посмотреть на реакцию команды и увидеть, на что она способна»

Пилот « Уильямса » рассказал об отношении к нынешнему положению команды. В отличие от напарника Карлоса Сайнса, Албон продлил контракт с коллективом не на несколько лет, а только на год.

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