Офицер ВС РФ: украинские женщины «следят за небом» под Харьковом

Женщины служат в Вооруженных силах Украины под Харьковом. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал российский офицер с позывным «Гамбит» из подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки войск «Север».
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