Губернатор Тульской области осмотрел новый образовательный кластер «Профессионалитет»

1 сентября Губернатор Дмитрий Миляев посетил новый кластер федерального проекта «Профессионалитет» по отрасли «Машиностроение», созданный на базе Тульского государственного машиностроительного колледжа.
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