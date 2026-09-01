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Тульские новости

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Губернатор Тульской области осмотрел новый образовательный кластер «Профессионалитет»

Губернатор Тульской области осмотрел новый образовательный кластер «Профессионалитет»

1 сентября Губернатор Дмитрий Миляев посетил новый кластер федерального проекта «Профессионалитет» по отрасли «Машиностроение», созданный на базе Тульского государственного машиностроительного колледжа.

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