Иван Сергеевич Шмелев — русский писатель, публицист, переводчик, православный мыслитель (1873-1950)

Светлой памяти, 150-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева посвящается Имя Ивана Сергеевича Шмелева, «самого русского писателя», представителя консервативно-христианского направления русской словесности, дважды номинированного на Нобелевскую премию, мало было знакомо советскому читателю,.
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