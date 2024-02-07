По сценарию Сталинградской битвы: Вся правда об Авдеевке показана на трёх картах

Бахмутская мясорубка закрутилась в Авдеевке: битва за город переходит в финальную стадию. Русская армия добилась крупного успеха: за двое суток ожесточённых боёв наши войска смогли пробить оборону украинцев на севере города.
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