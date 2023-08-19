Железный крымский индекс

Сергей Ипатов

Это конечно хорошо, но Крымчане говорят, что работы нет, основной источники дохода - это с/х и туризм, а на этом далеко не уедешь. Я, кстати, в отпуске проехал по Крыму и мне показалось - у них и строек как-то маловато, очень старый жилой фонд, хотя вроде и лет немало прошло и спрос есть (жилье подорожало) и денег я так понимаю федералы не жалеют. Странно как-то. Нет, видно, что работы вроде и много провели, но мне кажется местные власти не очень активно себя ведут. Впрочем, люди в Крыму очень хорошие, а это самое главное