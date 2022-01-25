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Заслуженного артиста РСФСР задержали в Петербурге по подозрению в педофилии

Заслуженного артиста РСФСР задержали в Петербурге по подозрению в педофилии

Солиста оркестра Мариинского театра и заслуженного артиста РСФСР задержали в Петербурге по подозрению в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении маленькой внучки, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

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