Страна под одной крышей: итоги первой недели работы выставки "Россия" на ВДНХ

Скриншот видео Президент РФ Владимир Путин не зря делает отсыл к индустриализации. Этот процесс, начавшийся в 1929 году, позволил за 12 лет превратить Советский Союз из преимущественно аграрного в ведущее индустриальное государство, сократив отставание с ведущими капиталистическими государствами.