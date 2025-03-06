В Татарстане задержан глава Камских Полян по подозрению в получении взятки

В Татарстане задержан глава поселка Камские Поляны по подозрению в получении взятки. Как сообщает источник «Татар-информа», в январе директор местного «Водоканала» передал главе поселка iPhone 16 Pro стоимостью 108 тыс.
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