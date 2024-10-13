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В Самаре разгорелся скандал из-за фигурок шишиг-летунов на улицах города

В Самаре разгорелся скандал из-за фигурок шишиг-летунов на улицах города

В Самаре между чиновниками, художниками и активистами начался культурный конфликт по поводу установки маленьких бронзовых фигурок шишиг-летунов – волшебных человечков, задача которых собирать и хранить лунный свет, а на самом деле – являться ориентирами на туристических маршрутах .

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