Испания не пустила российские военные суда в порт Сеуты

Испания не позволила зайти в свои порты двум российским военным кораблям. Речь идет о большом противолодочном корабле "Вице-адмирал Кулаков" и спасательном буксире "Алтай", которые должны были дозаправиться в Сеуте и пополнить запасы продовольствия.