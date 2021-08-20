Суть Событий

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Испания не пустила российские военные суда в порт Сеуты

Испания не пустила российские военные суда в порт Сеуты

Испания не позволила зайти в свои порты двум российским военным кораблям. Речь идет о большом противолодочном корабле "Вице-адмирал Кулаков" и спасательном буксире "Алтай", которые должны были дозаправиться в Сеуте и пополнить запасы продовольствия.

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