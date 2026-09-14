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В Тарко-Сале назвали сильнейших легкоатлетов Ямала

В Тарко-Сале назвали сильнейших легкоатлетов Ямала

В Тарко-Сале прошел чемпионат и первенство Ямала по легкой атлетике. На соревнования 12 сентября приехали более 70 спортсменов из Губкинского, Надымского, Тазовского и Пуровского районов, сообщили в департаменте спорта ЯНАО.

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