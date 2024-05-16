Из-за отключения воды в Евпатории в понедельник сократят время работы школ и садиков

На следующей недели садики и школы Евпатории перейдут в режим сокращённого дня. Фото: Наталья СомоваВ понедельник, 20 мая, садики и школы Евпатории, а также трёх прилегающих посёлков, будут работать в режиме сокращённого дня без обеспечения питанием.
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