В Оренбургской области полицейские совместно с "Движением первых" провели беседу по профилактике преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

На базе детской централизованной библиотеки «Город Маршака» прошла профилактическая беседа с ребятами Российского движения детей и молодежи «Движения первых», на котором подростки сыграли в викторину «Профилактика преступлений в IT-сфере».
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