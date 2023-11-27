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Добрый Мир

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SWIFT под угрозой: к системе BRICS Pay присоединился первый британский банк

SWIFT под угрозой: к системе BRICS Pay присоединился первый британский банк

© flickr.com / Richard Bao Вчера 7,8K прочитали Альтернативная платежная платформа BRICS Pay постепенно начинает раскачивать долларовый трон SWIFT, пишет Duvar.

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