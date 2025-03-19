Заммэра Москвы Бирюков: в Москве завершили реконструкцию 10 из 12 дюкеров

В рамках комплексной программы реконструкции в Москве завершились работы на 10 из 12 дюкеров высокого и среднего давления, сообщает Telegram-канал "Городское хозяйство Москвы" со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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