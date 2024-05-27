Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Сей грешный мир, повинный в бедах украинцев…

Сей грешный мир, повинный в бедах украинцев…

Сейчас, наверное, уже каждый россиянин знает, что украинец никогда и ни в чем не виноват. Это стало предметом не просто для насмешек, а уже для откровенного издевательства россиян над медийно и политически активными громадянами во Всемирной паутине.

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