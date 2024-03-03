Адыгская люлька — кушъэ

Кто из нас не вспоминает с особой теплотой знаменитые адыгские люльки — кушъэ или гущэ? В некоторых семьях они передаются из поколения в поколение, их посылают семьям с новорожденными малышами в другие города и даже в другие страны.
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