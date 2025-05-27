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KurskTV.Ru

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Хинштейн выразил соболезнования семье пенсионера, погибшего после издевательств со стороны ВСУ в Курской области

<p style="text-align:justify">Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что связался с дочерью погибшего пенсионера Александра Григорьева, тело которого было обнаружено при зачистке села Гоголевка в Суджанском районе.

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