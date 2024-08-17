Топ-3 причины эмоционального выгорания у предпринимателей в Екатеринбурге

Профессиональное выгорание — опасное состояние в профессиональной деятельности. Особенно часто оно встречается у предпринимателей, ведь помимо личного дискомфорта они несут ответственность перед командой, партнерами, клиентами.
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