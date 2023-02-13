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«Пошел на ###, сукин сын». Лукаку и Барелла поругались во время матча с «Сампдорией», Индзаги осудил их

«Пошел на ###, сукин сын». Лукаку и Барелла поругались во время матча с «Сампдорией», Индзаги осудил их

Ромелу Лукаку вступил в конфликт с Николо Бареллой во время матча с «Сампдорией» (0:0). На 40-й минуте игры 23-го тура Серии А Барелла всплеснул руками, что он хавбек делает часто.

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