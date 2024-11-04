🛠 В 2025 году в Донецке откроют крупнейший в России молодёжный центр Крупнейший в России молодёжный центр площадью 12,5 тысяч квадратных метров появится в центре Донецка.
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🛠 В 2025 году в Донецке откроют крупнейший в России молодёжный центр Крупнейший в России молодёжный центр площадью 12,5 тысяч квадратных метров появится в центре Донецка.