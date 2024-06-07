Юрист Соловьев: температура воздуха на рабочем месте должна соответствовать нормам

Температурный режим в жилых и рабочих помещениях регулируется ГОСТами и СанПиНами. При несоблюдении установленных требований работодатель должен отпускать сотрудников домой раньше на несколько часов, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев Общественной Службе Новостей.