Трамп готов помочь России в связи пневмонией в Иркутской области

Дональд Трамп заявил о готовности американской стороны помочь России в связи с выявлением в Иркутской области случая "пневмонии неустановленной этиологии".
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