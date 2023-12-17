Владимир Путин провёл два дня с РЖД. Президент посетил Форум железнодорожников и запустил движение к порту Лавна и по одному из тоннелей Восточного полигона

В Москве состоялся IV Железнодорожный съезд РЖД. На встрече в «Лужниках» руководство монополии подвело итоги пятилетней работы компании, отчиталось о росте перевозок грузов и пассажиров, рассказало о планах на будущее и даже заложило фундамент для новых рекордов.
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