Получив положительный результат генетической экспертизы, мужчина забрал из детских домов сына и дочь.

Генетическая экспертиза является самым достоверным способом установления биологического родства. 40-летний житель Могилевской области решил прибегнуть к возможностям экспертизы ДНК, так как сомневался в отцовстве по отношению к младшему ребенку, несмотря на то что мальчик носит его фамилию и отчество.
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