Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Получив положительный результат генетической экспертизы, мужчина забрал из детских домов сына и дочь.

Получив положительный результат генетической экспертизы, мужчина забрал из детских домов сына и дочь.

Генетическая экспертиза является самым достоверным способом установления биологического родства. 40-летний житель Могилевской области решил прибегнуть к возможностям экспертизы ДНК, так как сомневался в отцовстве по отношению к младшему ребенку, несмотря на то что мальчик носит его фамилию и отчество.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх