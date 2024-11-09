Получив положительный результат генетической экспертизы, мужчина забрал из детских домов сына и дочь.

Генетическая экспертиза является самым достоверным способом установления биологического родства. 40-летний житель Могилевской области решил прибегнуть к возможностям экспертизы ДНК, так как сомневался в отцовстве по отношению к младшему ребенку, несмотря на то что мальчик носит его фамилию и отчество.