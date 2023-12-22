Врач Близнюк рассказала, что при планировании беременности женщинам не рекомендуется употреблять кофе

Ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк в разговоре с «Известиями» призвала женщин, планирующих беременность, отказаться от употребления кофе.
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