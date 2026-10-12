Центральноафриканская Республика: Официальные лица Чада вызвали посла Центральноафриканской Республики после того, как обвинили центральноафриканских солдат в том, что они пересекли границу с Абнабаком, регион Саламат, 10 октября, в результате чего несколько чадских солдат и мирных жителей были ранены.
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