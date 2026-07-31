Бутанский город Гелефу выбрал 3iQ для управления частью BTC-казначейства

Бутанский город Гелефу выбрал канадскую компанию по управлению цифровыми активами 3iQ для управления мандатом, обеспеченным частью его BTC-казначейства, в рамках развития инвестиционного центра цифровых активов в этом специальном административном районе.
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