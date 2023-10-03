Депутат Свищев: чиновник УЕФА извинился за допуск сборных России под давлением

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал извинения первого вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и главы Шведской спортивной конфедерации Карл-Эрика Нильссона за допуск юношеских российских сборных к международным соревнованиям.
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