В Севастополе отменили четвёртую смену в детских лагерях

Решение приняли из-за оперативной обстановке на Крымском полуострове.Из‑за текущей обстановки четвёртую смену в детских лагерях проводить не будут, чтобы не подвергать риску летнюю оздоровительную кампанию, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства.