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Вести Севастополь

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В Севастополе отменили четвёртую смену в детских лагерях

В Севастополе отменили четвёртую смену в детских лагерях

Решение приняли из-за оперативной обстановке на Крымском полуострове.Из‑за текущей обстановки четвёртую смену в детских лагерях проводить не будут, чтобы не подвергать риску летнюю оздоровительную кампанию, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства.

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