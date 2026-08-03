В Севастополе отменили четвёртую смену в детских лагерях

Решение приняли из-за оперативной обстановке на Крымском полуострове.Из‑за текущей обстановки четвёртую смену в детских лагерях проводить не будут, чтобы не подвергать риску летнюю оздоровительную кампанию, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства.
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