В России задержали пятерых подозреваемых в организации нелегальной миграции

В Санкт-Петербурге по делу о махинациях с мигрантами задержали 5 подозреваемых Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали пятерых подозреваемых по делу об организации нелегальной миграции иностранных граждан в Россию за деньги.