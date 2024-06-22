Станислав Садал...
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Станислав Садальский

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А если когда-нибудь в этой стране Воздвигнуть задумают памятник мне....

А если когда-нибудь в этой стране Воздвигнуть задумают памятник мне....

А если когда-нибудь в этой странеВоздвигнуть задумают памятник мне,Согласье на это даю торжество,Но только с условьем - не ставить егоНи около моря, где я родилась:Последняя с морем разорвана связь,Ни в царском саду у заветного пня,Где тень безутешная ищет меня,А здесь, где стояла я триста часовИ где для меня не открыли засов.

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