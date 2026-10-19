Сотрудники частной охраны не имеют права самостоятельно проводить обыск посетителей торговых точек при подозрении в краже, они могут лишь вежливо попросить показать содержимое сумки и чек, рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.