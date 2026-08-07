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ФедералПресс

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Из-за ВЭФ школьникам изменят расписание уроков во Владивостоке

Из-за ВЭФ школьникам изменят расписание уроков во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа, ФедералПресс. Начало учебного года во Владивостоке пройдет в особом режиме: ученики 1–8 классов смогут не посещать школу с 1 по 4 сентября – на время проведения Восточного экономического форума.

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