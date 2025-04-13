Экономист рассказала об особенностях инвестиций в недвижимость

Любые высокодоходные инвестиции в недвижимость сопряжены с риском и требуют серьезного знания рынка, рассказала «Известиям» 13 апреля экономист, основатель холдинга «Кредитор», эксперт в сфере кредитования и недвижимости Эльвира Глухова.
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