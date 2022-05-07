Непутевые заметки

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Трамп: Власти США не умеют общаться с Путиным

Трамп: Власти США не умеют общаться с Путиным

Плохое физическое состояние президента США Джо Байдена становится все труднее скрывать. Это заставляет его конкурентов мечтать о скорых перевыборах первого лица Америки и публично вскрывать все его слабости, причем не только физиологические.

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