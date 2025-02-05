Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Рыночная стоимость Xiaomi впервые превысила 1 трлн гонконгских долларов

Рыночная стоимость Xiaomi впервые превысила 1 трлн гонконгских долларов

Рыночная стоимость третьего по величине производителя смартфонов в Китае Xiaomi превысила 1 трлн гонконгских долларов (128,4 млрд долларов) на фоне оптимистичного прогноза в отношении бизнеса электромобилей, сообщает The South China Morning Post (SCMP).

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