Рыночная стоимость Xiaomi впервые превысила 1 трлн гонконгских долларов

Рыночная стоимость третьего по величине производителя смартфонов в Китае Xiaomi превысила 1 трлн гонконгских долларов (128,4 млрд долларов) на фоне оптимистичного прогноза в отношении бизнеса электромобилей, сообщает The South China Morning Post (SCMP).
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