Вокруг света: Почему сменил 53 жены самый великий многоженец в мире Абу Абдулла и чей рекорд он побил

Если ты был женат два, три или четыре раза, ты вовсе не многоженец и не бабник. Ведь что такое четыре брака в сравнении с 53! Житель Саудовской Аравии Абу Абдулла не стесняется признаваться в том, с чем были связаны все его 52 развода и что он искал в своих предыдущих женах и так и не смог найти.