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Жертвы насилия со стороны Джо Байдена и Билла Клинтона заговорят в медиацентре «Патриот»

Жертвы насилия со стороны Джо Байдена и Билла Клинтона заговорят в медиацентре «Патриот»

Жертвы насилия со стороны западных должностных лиц в прямом эфире обсудят феномен безнаказанности высших чиновников США и ЕС, влиятельных бизнесменов и военнослужащих НАТО, совершающих действия сексуального характера в отношении своих подчиненных.

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