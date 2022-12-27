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Степанова о переходе российского спорта в Азию: «Научим богатеющих азиатов любить зимние виды спорта. Лучше мы, чем норвежцы»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова высказалась о возможном переходе российских спортивных федераций в Азию.

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