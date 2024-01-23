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Министр Иван Нифонтов призвал жителей Алтая не лежать на диване, а заниматься спортом

Министр Иван Нифонтов призвал жителей Алтая не лежать на диване, а заниматься спортом

Глава алтайского Минспорта активно провел выходные с семьей Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" обратился к жителям региона и призвал их не лежать на диване, а проводить выходные активно.

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