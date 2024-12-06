Анастасия Зырянова: «Знаки по трассе следовали, что сегодня моя гонка. Какие знаки? А вот это секрет небольшой. Белочка тоже пробежала, подмигнула»

«Мне сегодня перед выходом сказали, что в шестерке должны быть трое из Мособласти, но почему-то на себя я не поставила.
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