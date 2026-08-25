С 1 сентября 2026 года переводы с карты будут отслеживаться по-новому

С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП) Банка России, а также к сведениям об операциях, проводимых с использованием единого QR-кода, что закреплено в федеральном законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным в декабре 2025 года .