Подарки Весов, связи Овнов и энергия Львов: подробный гороскоп на 17 сентября

ОВНАМ вращение в новом обществе может помочь поднять уровень доходов. Удачными обещают быть работа в коллективе и контакты с клиентами.
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