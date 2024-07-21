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Вернуть белизну вещам: как вывести пятна от пота с рубашки

Вернуть белизну вещам: как вывести пятна от пота с рубашки

Вернуть белизну вещам: как вывести пятна от пота с рубашки Алёна Юрьева Пятна от пота на белой одежде — это не просто следы от пота, а результат реакции антиперспирантов, содержащих алюминий, с нашей кожей.

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