Вернуть белизну вещам: как вывести пятна от пота с рубашки Алёна Юрьева Пятна от пота на белой одежде — это не просто следы от пота, а результат реакции антиперспирантов, содержащих алюминий, с нашей кожей.
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