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Царьград

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Андрей Коц раскрыл секреты скрытности подлодок проекта 677 "Лада"

Андрей Коц раскрыл секреты скрытности подлодок проекта 677 "Лада"

Подводные лодки проекта 677 «Лада» обладают уникальной скрытностью благодаря маловибрационным механизмам и специальному покрытию.

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